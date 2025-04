WM-Generalprobe: Mit sieben Eisbären, aber ohne Kapitän Müller

Mit sieben Berliner Meisterbären und drei weiteren Profis aus Übersee um Moritz Seider, aber ohne Kapitän Moritz Müller geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in ihre WM-Generalprobe. Der Kölner Routinier, Olympiazweiter 2018 und Vizeweltmeister 2023, fehlt wegen seiner Schulterverletzung im 26-köpfigen Kader, den Bundestrainer Harold Kreis am Mittwoch bekanntgab.

Vom alten und neuen Titelträger Eisbären stoßen die Verteidiger Korbinian Geibel, Eric Mik und Jonas Müller sowie die Stürmer Marcel Noebels, Leo Pföderl, Frederik Tiffels und Manuel Wiederer zum deutschen Team, wie auch Chefcoach Serge Aubin als Co-Trainer - allerdings erst nach der Meisterfeier in Berlin am Donnerstag.

Bittner und Rieder fehlen

Bereits am Mittwochnachmittag reisten die Stürmer Dominik Kahun vom Schweizer Vizemeister HC Lausanne und Justin Schütz von den Kölner Haien an - ebenso wie Starverteidiger Seider (Detroit Red Wings) und Angreifer Lukas Reichel (Chicago Blackhawks) aus der NHL.

Am kommenden Montag tritt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) die Reise nach Dänemark an, wo am Dienstag das erste Training im WM-Spielort Herning auf dem Programm steht. Die WM beginnt am 10. Mai gegen Ungarn.