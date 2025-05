Bei Crosbys WM-Comeback: Kanada siegt souverän

Crosby, dreimal Stanley-Cup-Gewinner, zweimal Olympiasieger und 2015 Weltmeister, spielte im Stockholmer Globen an der Seite der Jungstars Macklin Celebrini und Adam Fantilli in der zweiten Sturmreihe.

Crosby will möglichst viele Spiele machen

Für die Tore zeichnete im ersten Spiel der Kanadier in der Vorrundengruppe A die erste Formation mit MacKinnon (24.) und Bo Horvath (8./34.) verantwortlich, zudem traf Verteidiger Noah Dobson (37.).

Der 37-jährige Crosby, der mit den Pittsburgh Penguins zum dritten Mal in Folge die NHL-Playoffs verpasst hatte, will im Herbst seiner Karriere noch so viel spielen wie möglich. Schon im Februar hatte er als Kapitän die Ahornblätter zum Sieg beim 4 Nations Face-off geführt.