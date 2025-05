Ekstase pur nach WM-Sensation: "Größtes Spiel meiner Karriere"

Die Dänen feierten den überhaupt erst zweiten Sieg gegen den Rekordweltmeister in einem Wettbewerb, 2022 war in der WM-Vorrunde ein 3:2 über die Kanadier gelungen. Doch der Coup im K.o.-Spiel hat eine ganz andere Bedeutung - der Gastgeber steht erstmals in einem WM-Halbfinale und fordert am Samstag (18.20 Uhr) die starken Schweizer heraus.