Eishockey-WM: DEB-Star vor Abreise gestrichen

Ohne Abwehrtalent Phillip Sinn ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am Montagmorgen zur Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark aufgebrochen. Den 21-Jährigen vom österreichischen Meister Red Bull Salzburg strich Bundestrainer Harold Kreis wie erwartet nach der Generalprobe gegen die USA (2:5) noch aus seinem Kader. 25 Spieler stiegen somit am Flughafen Köln/Bonn in den Flieger nach Billund, von dort aus geht es zum WM-Spielort Herning.