Eishockey: Kanada bei WM mit Crosby

Nach zehn Jahren kehrt der kanadische Eishockeystar Sidney Crosby auf die WM-Bühne zurück. Der Kapitän der Pittsburgh Penguins verstärkt den Kader der Ahornblätter beim Turnier in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai), das gab Hockey Canada am Sonntag (Ortszeit) bekannt.

Mit Pittsburgh hatte Crosby die NHL-Play-offs erneut klar verpasst. In seiner 20. Saison kam der Routinier auf 33 Tore und 91 Punkte. Kanada startet am Samstag in der Gruppe A mit dem Spiel gegen Außenseiter Slowenien in die WM.