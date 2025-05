Eishockey-WM 2025: Der ewige Held

Andres Ambühl ist der Eishockey-Weltrekordler. Keiner hat so viele Weltmeisterschaften, so viele Länderspiele bestritten. Jetzt spielt der Schweizer noch einmal gegen Deutschland.

„Das deutsche Eishockey ist sehr gut geworden“, sagt der 41-Jährige vor seinem x-ten Duell mit dem Erzrivalen am Donnerstag (ab 16.20 Uhr im LIVETICKER) in Herning, „wenn du auf die Liga schaust - sie ist extrem gewachsen, alle haben ein Topstadion, die deutschen Spieler spielen wichtige Rollen in der Liga. In den letzten Jahren sind sehr viele Topspieler in der NHL gedraftet worden.“