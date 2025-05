Eishockey-WM: Deutschland - Tschechien heute live im Free-TV, Live-Stream & Ticker

Die deutsche Nationalmannschaft steuert bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark immer mehr auf ein Endspiel um das Viertelfinale zu. Bevor es zum Showdown am letzten Spieltag der Vorrunde gegen Co-Gastgeber Dänemark geht, wartet das Duell mit Tschechien.

Mit einem Sieg könnte sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis heute ( 16.20 Uhr im LIVETICKER ) eine exzellente Ausgangslange erspielen - geht aber als Außenseiter in die Partie.

Deutschland - Tschechien: So können Sie die Eishockey-WM 2025 heute live verfolgen:

Niederberger steht im DEB-Tor

Die DEB-Auswahl könnte gegen Tschechien auf ihren NHL-Torwart Philipp Grubauer setzen. Der Goalie meldete sich nach seiner kuriosen Aus- und Einwechslung beim 3:6 gegen die USA fit. Spielen wird allerdings Mathias Niederberger. Der Torhüter-Wechsel war schon im Vorfeld geplant gewesen. Vermutlich soll Grubauer frisch in das letzte Vorrundenspiel gegen Dänemark gehen.

Verlieren gegen Dänemark so oder so verboten

Letztlich darf Deutschland so oder so gegen Dänemark nicht verlieren. Bei einem Sieg gegen die Tschechen, würde aber eine Niederlage in der Overtime oder im Shootout reichen, da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt.