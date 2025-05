Eishockey-WM heute: Deutschland - Dänemark live im Free-TV, Stream & Ticker

Es hat sich angebahnt, nun ist es Gewissheit: Die deutsche Nationalmannschaft bekommt bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark ein Vorrunden-Endspiel um den Einzug ins Viertelfinale.

Gegner ist heute ( um 20.20 Uhr im LIVETICKER ) der dänische Co-Gastgeber. Der Gewinner kommt weiter, der Verlierer schaut in die Röhre.

Deutschland - Dänemark: So können Sie die Eishockey-WM heute live verfolgen:

Showdown ums WM-Viertelfinale

Vor dem alles entscheidenden Showdown liegt Deutschland auf Rang vier, einen Platz hinter den punktgleichen Dänen. Nur die ersten vier Teams ziehen in die nächste Runde ein.

Am siebten und letzten Spieltag ist die Ausgangslage in der Gruppe damit entsprechend einfach: Nur der Sieger der Partie Deutschland - Dänemark kommt ins Viertelfinale. Denn die USA auf Rang drei können von beiden Teams nicht mehr abgefangen werden.

Eishockey-WM 2025: Deutschland psychologisch im Nachteil

Bestenfalls wäre also Platz vier drin. Was ein Duell mit dem Spitzenreiter der anderen Gruppe zur Folge hätte. Wer dort am Ende ganz oben steht, entscheidet sich beim Aufeinandertreffen von Schweden und Kanada, das zeitgleich mit dem deutschen Spiel über die Bühne gehen wird.