Eishockey-WM 2025 heute live: Auftakt-Kracher im TV, Steam & Ticker

Asya Menekse 09.05.2025 • 13:00 Uhr Am 9. Mai beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark. Zum Auftakt sind mit den USA und Tschechien gleich zwei Favoriten am Start.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft beginnt am Freitag, 9. Mai, in Stockholm (Schweden) und Herning (Dänemark) - und am ersten Turniertag greifen mit den USA und Tschechien gleich zwei Favoriten ins Geschehen ein.

In der Gruppe A beginnen Österreich und Finnland um 16:20 Uhr. Parallel spielt in Gruppe B der Vize-Weltmeister Schweiz gegen Weltmeister Tschechien - also direkt ein richtiger Kracher.

Eishockey-WM: So verfolgen Sie den Auftakt mit Schweiz - Tschechien heute live im TV, Stream & Ticker:

TV: MagentaSport, Pro7, Pro7 MAXX

MagentaSport, Pro7, Pro7 MAXX Stream: s portdeutschland.tv, MagentaSport

portdeutschland.tv, MagentaSport Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Später am Abend stehen sich ab 20.20 Uhr Schweden und die Slowakei gegenüber. Außerdem kommt es zum Duell zwischen Dänemark und den USA.

Die deutsche Mannschaft trifft im ersten Spiel am Samstag, 10. Mai, auf Ungarn (16.20 Uhr). Übertragen wird das Match im Free-TV auf Pro7.

Mit Gastgeber Dänemark, Weltmeister Tschechien, Vize-Weltmeister Schweiz, Ungarn, Kasachstan, Norwegen und den USA hat das DEB-Team eine schwere Gruppe erwischt.

Eishockey-WM: Die Spiele am Freitag in der Übersicht

16.20 Uhr: Österreich - Finnland (Gruppe A)

16.20 Uhr: Schweiz - Tschechien (Gruppe B)

20.20 Uhr: Schweden - Slowakei (Gruppe A)

20.20 Uhr: Dänemark - USA (Gruppe B)

Eishockey-WM 2025: Der Modus

Alle Spiele des DEB-Teams werden im Free-TV auf Pro7 gezeigt. Pro7 MAXX sendet ebenfalls 20 WM-Spiele im Free-TV. Darüber hinaus zeigt der Streaming-Anbieter MagentaSport alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Alle WM-Spiele gibt es nur bei der Streamingplattform sportdeutschland.tv.

Gestartet wird in zwei Gruppen zu je acht Mannschaften. Die vier besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.

