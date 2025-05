Eishockey-WM 2025 heute live: Deutschland - Ungarn im Free-TV, Stream & Ticker

Die Eishockey-WM 2025 beginnt auch für Deutschland. In Herning ist die Nationalmannschaft zum Auftakt in der Gruppe B gegen Ungarn der klare Favorit.

Soll es mit dem Viertelfinale klappen, muss gegen den Außenseiter (ab 16.20 Uhr im LIVETICKER) zwingend ein Sieg her. Bundestrainer Harold Kreis kann dabei auf die NHL-Profis Moritz Seider, Philipp Grubauer, Lukas Reichel und Tim Stützle setzen.

Eishockey-WM: So können Sie Deutschland - Ungarn heute live verfolgen:

DEB-Team schon seit Montag bei Eishockey-WM vor Ort

Bereits am Montag war die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am WM-Spielort in Dänemark eingetroffen - zusammen mit den USA als eine der ersten.