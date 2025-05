Eishockey-WM 2025: Märchenabschied für eine NHL-Ikone?

Moritz Thienen 14.05.2025 • 20:57 Uhr Bei der Eishockey-WM greifen zahlreiche Stars aus der NHL nach dem WM-Titel. Für die kanadische Legende Marc-André Fleury ist es das letzte Turnier. Er kann dabei Geschichte schreiben.

Auf der Tribüne in Stockholm trauten die Fans nach dieser spektakulären Paraden-Show ihren Augen kaum. Innerhalb von 10 Sekunden hatte Marc-André Fleury gerade drei Schüsse der Letten abgewehrt. Erst hielt er mit dem rechten Schoner, nur kurz darauf parierte er den nächsten Schuss mit dem linken, nur um sich anschließend quer durch den Torraum zu schmeißen und im Flug das eigentlich schon sichere Tor zu verhindern.

Im TV wurde anschließend ein schockierter lettischer Fan eingeblendet, der ungläubig den Kopf schüttelte. Diese Sequenz steht stellvertretend für unzählige spektakuläre Paraden des NHL-Goalies bei seinem WM-Debüt für die kanadische Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM 2025.

Mit seinen spektakulären Paraden brachte er die lettische Mannschaft beim 7:1-Erfolg seiner Kanadier zur Verzweiflung und die zahlreichen Fans in Stockholm zum Ausrasten. Zu Recht wurde Fleury anschließend zum Spieler des Spiels gewählt und bekam nicht nur von den kanadischen Fans Standing-Ovations.

Es war nicht die erste spektakuläre Performance des NHL-Stars, aber womöglich eine seiner letzten. Dass der 40-Jährige überhaupt bei der WM dabei ist, gleicht einer echten Sensation, denn eigentlich hatte Fleury sein Karriereende nach der laufenden NHL-Saison angekündigt.

Fleurys WM-Teilnahme schockiert Reporter

Und so waren viele Fans von einem leisen Ende der unglaublich erfolgreichen Karriere des charismatischen Goalies ausgegangen, der zuletzt bei den Minnesota Wild nur noch die Nummer zwei war. Beim bitteren Playoff-Aus in Runde eins gegen die Vegas Golden Knights kam er nur zu einem einzigen Einsatz.

Umso überraschender war es deshalb, als Fleury auf seiner Abschlusspressekonferenz plötzlich seine WM-Teilnahme bekanntgab. „Als ich nach Hause gekommen bin, waren meine Kinder total verrückt. Da dachte ich mir: Verdammt, ich muss weiterspielen“, witzelte Fleury.

Die anwesenden Journalisten reagierten verdutzt auf die Ankündigung und fragten: „Also heißt das, dass du wirklich bei der WM spielst?“ Fleurys antwortete lachend: „Ja! Ich werde spielen.“ Die einfache Reaktion des Reporters auf die Ankündigung: „Wow. Heilige Scheiße!“

Fleury fügte noch lachend an: „Es ist ja eigentlich noch gar nicht offiziell. Keine Ahnung, ob ich es überhaupt schon bekanntgeben darf. Naja, jetzt ist es zu spät. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig. Gerade, weil es meine erste WM-Teilnahme sein wird.“

Fleury-Teilnahme sorgt für WM-Hype in Kanada

Hintergrund: Vor der Pressekonferenz hatte weder der kanadische Verband die Teilnahme vermeldet, noch hatte es irgendwelche Gerüchte gegeben. Doch anschließend verbreitete sich die Sensation wie ein Lauffeuer im so eishockeybegeisterten Kanada.

Dass die Torhüter-Legende tatsächlich mit 40 Jahren ihr WM-Debüt feiern würde, damit hatte in Kanada niemand mehr gerechnet. Und es sorgte gleichzeitig für einen Hype um die Eishockey-WM, ein Turnier, welches in Kanada eigentlich nur eine untergeordnete Bedeutung hat.

Im Schatten der noch laufenden NHL-Playoffs verfolgen eigentlich nur wenige Kanadier wirklich intensive die WM. Für sie zählen eher die Ergebnisse bei der U20-WM oder bei Olympischen Spielen.

Doch durch die Teilnahme von Publikumsliebling Fleury änderte sich das. Wie beliebt er in Nordamerika ist, zeigte sich auch in seiner letzten NHL-Saison eindrucksvoll. Fleury wurde bei nahezu jedem Auswärtsspiel vom den Fans der Gegner gefeiert - selbst in Hallen von rivalisierenden Teams, in denen er zuvor jahrelang ausgebuht wurde.

Crosby überzeugt Fleury von WM-Teilnahme

Die Eishockey-Fans honorierten die jahrzehntelangen sportlichen Höchstleistungen des Torhüters, der in 21 Saisons unter anderem dreimal den Stanley Cup gewann und die Vezina-Trophy (als bester NHL-Goalie) abräumte. Sein Spiel stand dabei immer für absolutes Spektakel, welches er nun auch schon bei seinem ersten WM-Auftritt zeigte.

Noch mehr schätzen die Zuschauer aber den besonderen Charakter des 40-Jährigen, der sich nie für einen Spaß zu schade war. Mit seiner Mischung aus sportlichen Erfolgen, großer Show und Herzlichkeit eroberte er die Herzen der Fans im Sturm.

Für immer in Erinnerung bleiben werden auch seine zahlreichen Streiche. So klebte er beispielsweise einst die komplette Ausrüstung seines langjährigen Weggefährten und Eishockey-Megastars Sidney Crosby mit Tape zu einem großen Bündel zusammen.

Eben mit jenem Crosby, mit dem er schon zwölf Jahre bei den Pittsburgh Penguins zusammenspielte, läuft er jetzt auch nochmal für die kanadische Nationalmannschaft auf. Crosby sei es auch gewesen, der ihn davon überzeugt habe, nochmal ein paar Wochen dranzuhängen, verriet Fleury.

„Ich habe echt schon lange nicht mehr mit Sid zusammengespielt. Es wird ein großer Spaß, etwas Zeit mit ihm verbringen zu dürfen und ihn im Training anzuschreien, damit er seriös bleibt“, sagte Fleury lachend über sein erneutes Zusammenspiel mit seinem langjährigen Freund.

Schaff es Fleury in den Triple Gold Club?

Und mit Crosby an seiner Seite will Fleury bei seinem letzten Auftritt auf der großen Eishockey-Bühne nochmal so richtig angreifen. Das Ziel ist ganz klar: Beide wollen zusammen nochmal feiern und den WM-Titel holen.

Mit dem Weltmeistertitel könnte Fleury seine Karriere, die ihn ganz sicher in die Hall of Fame bringen wird, nochmal so richtig krönen und gleichzeitig in einen elitären Kreis einziehen.

Nach seinen drei Stanley-Cup-Siegen und der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2010 könnte er mit Gold bei der Weltmeisterschaft in den legendären Triple Gold Club aufgenommen werden. Bisher gehören 30 Spieler und ein Trainer zu diesem prestigeträchtigen Zirkel. Fleury wäre der erste Torhüter in diesem Klub und würde so erneut Geschichte schreiben.