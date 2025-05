Deutschland nicht zu stoppen - trotz Zwischenfall

Nächster deutlicher Sieg von Deutschland! Das DEB-Team hat am 3. Spieltag der Eishockey-WM 2025 beim Debüt von NHL-Star Tim Stützle mit 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) gegen Norwegen gewonnen.

„Gratulation an die Mannschaft, die über 60 Minuten hart gekämpft hat. Das 5:2 tut sehr gut. Das war eine ganz starke Mannschaftsleistung“, lobte Bundestrainer Harold Kreis bei Prosieben .

DEB-Team mit Treffer in Unterzahl

Die Skandinavier legten von Anfang an eine harte Gangart an den Tag, gegen welche die Deutschen kurzzeitig Probleme hatten. Doch bereits nach fünf Minuten ging die Mannschaft von Coach Kreis in Führung. Nach Vorlage von Stützle erzielte Yasin Ehliz das 1:0.