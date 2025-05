Eishockey-WM 2025: Schweiz gewinnt deutsche Gruppe

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Schweden und Dänemark erstmals seit 31 Jahren den Sprung unter die besten acht geschafft. Das Team von Trainer Roger Bader besiegte im letzten Vorrundenspiel der Gruppe A in Stockholm Lettland mit 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) und sicherte sich damit den letzten Platz im Viertelfinale.

Die Schweiz holte sich in der deutschen Gruppe B in Herning Platz eins. Nach dem 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) gegen Kasachstan profitierte die „Nati“ vom Patzer Tschechiens. Der Titelverteidiger verlor im Anschluss gegen die USA mit 2:5 (0:1, 2:0, 0:4) und fiel nach der ersten Niederlage auf Rang drei zurück, hinter den Schweizern und Amerikanern.

So können Sie die Eishockey-WM 2025 live verfolgen:

Zweiter Absteiger neben Frankreich ist Kasachstan. Nach der Pleite gegen die Schweiz muss die ehemalige Sowjetrepublik nach fünf Jahren in der Top-Division den Weg in die Zweitklassigkeit antreten.

Dominic Zwerger (18./53.), Benjamin Baumgartner (24.), Vinzenz Rohrer (26./58.) und Thomas Raffl (45.) erzielten im Globen die Tore für Team Austria. Eduards Tralmaks (29.) traf für die Letten. Österreich hatte zuletzt bei der WM 1994 in Italien das Viertelfinale erreicht und damit die deutsche Mannschaft aus dem Turnier geworfen, schied dann aber mit einem 0:10 gegen Finnland aus.

Kevin Fiala (40.), Sven Andrighetto (48.), Andres Ambühl (58.) und Damien Riat (58.) schossen den sechsten Sieg in Folge für die Schweiz heraus. Kasachstan, das durch Arkadij Schestakow 16.) in Führung gegangen war, reichte der Auftaktsieg gegen Norwegen am Ende nicht, weil sich die punktgleichen Ungarn aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs retteten.