Eishockey-WM 2025: So kommt Deutschland trotz Schweiz-Klatsche weiter

Nach drei Siegen zum Start der Eishockey-WM hat die deutsche Mannschaft am Donnerstag ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den Erzrivalen kassierte sie eine 1:5-Niederlage . Noch gibt es aber Hoffnungen auf das Viertelfinale.

Vier Partien sind absolviert und das DEB-Team ist aktuell Tabellendritter mit neun Punkten auf dem Konto. Damit befindet sich Deutschland in den Top-4, was für den Einzug in die K.-o.-Runde reichen würde.