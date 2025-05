Eishockey-WM 2025: Traumstart! DEB-Team wie im Rausch

Deutschland startet mit einem Sieg in die Eishockey-WM 2025. Das Team von Trainer Harold Kreis überzeugt gegen Ungarn.

Starker Auftakt der deutschen Mannschaft! Das DEB-Team hat zum Start in die Eishockey-WM 2025 mit 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) gegen Ungarn gewonnen.

Eishockey-WM 2025: Kahun erzielt ersten DEB-Treffer

Sein Team überzeugt mit dem Anpfiff und ließ in dem Abschnitt nur zwei Abschlüsse des Gegners zu. Hingegen erspielte sich seine Truppe elf Chancen, von denen zwei durch Kahun und Samanski ihren Weg ins Tor fanden.

DEB-Tor nach Videobeweis aberkannt

In der 27. Minute erzielte Yasin Ehliz den dritten deutschen Treffer, doch dieser wurde nach kurzem Videobeweis wegen eines Fouls aberkannt. Das 3:0 fiel dann acht Minuten später durch Kälble. Damit aber nicht genug, denn Tiffels erhöhte wenige Augenblicke vor dem Ende des 2. Drittels die Führung.

Kahun mit dem Schlusspunkt

Das zweite DEB-Spiel findet am Sonntag statt. Um 16.20 Uhr trifft Deutschland auf Kasachstan (Hier geht‘s zum Liveticker) . Die Kasachen gewannen ihr erstes Spiel gegen Norwegen mit 2:1.

Stützle im Anflug

20 Stunden vor dem ersten Bully hatte es nach tagelangem Warten grünes Licht aus Kanada gegeben. Tim Stützle erhielt von den Ottawa Senators die Freigabe für die WM, der 23-Jährige soll am Sonntag in Herning eintreffen und am Montagmorgen zum ersten Mal mit der DEB-Auswahl trainieren.