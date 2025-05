Eishockey-WM 2025: "Tut wirklich weh" - Schweizer Tränen nach Final-Drama

Ohne Weltrekordler zum WM-Titel in der Heimat?

Genoni, der schon in den Endspielen 2018 und 2024 geglänzt hatte, versprach trotz der riesigen Enttäuschung: „Wir bleiben dran und versuchen es weiter.“ Im nächsten Jahr ist der Vizeweltmeister in Zürich und Fribourg WM-Gastgeber. Allerdings ohne den „ewigen Büeli“: Eishockey-Weltrekordler Andres Ambühl wird dann nur noch Zuschauer sein. Nach der 20. Weltmeisterschaft und dem 151. WM-Spiel endete die beispiellose Karriere des 41-Jährigen mit Tränen.

USA widmen WM-Titel dem verstorbenen Gaudreau

Es hatte sie während des gesamten Turniers in der Kabine an „Johnny Hockey“ erinnert, der im vergangenen Jahr bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. „Dieses Gold geht an ihn“, sagte Torhüter Jeremy Swayman über den fünfmaligen WM-Teilnehmer, „wir haben gespürt, dass er in jedem einzelnen Spiel an unserer Seite war.“