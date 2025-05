Eishockey-WM 2025: Vor diesem Volkshelden muss Deutschland zittern

Moritz Thienen 19.05.2025 • 13:26 Uhr Auf die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wartet mit Tschechien ein harter Brocken, der Nachbar kann zudem auf einen NHL-Profi bauen, der zu den größten Stars des Turniers und darüber hinaus zählt.

Achtung, Deutschland! Gegen diesen Megastar wird es richtig schwer! Nachdem die Eishockey-Nationalmannschaft schon bei den deutlichen Niederlagen gegen die Schweiz und gegen die USA mit deren Ausnahmekönnern Kevin Fiala und Tage Thompson so richtig Probleme hatte, wartet bei Tschechien mit David Pastrnak nun eine echte Mammutaufgabe.

Wie stark der Top-Star ist, zeigte er unter anderem mit einem echten Traumtor gegen Dänemark. Erst spielte er sich den Puck lässig durch die eignen Beine und ließ so seinen Gegenspieler einfach wie eine Slalomstange stehen, dann zog er elegant vor den Kasten und legte den Puck mit seinem langen Schläger einfach am verdutzen Torhüter vorbei ins Tor.

Es war bei weitem nicht das einzige Highlight des Tschechen, den die Fans seines NHL-Teams Boston Bruins liebevoll nur „Pasta“ nennen, bei dieser Eishockey-WM.

In fünf Spielen kommt er auf insgesamt vier Treffer und sechs Vorlagen. Mit seinen zehn Punkten steht er gemeinsam mit drei weiteren Spielern an der Spitze der Scorer-Wertung des Turniers.

Eishockey-WM: Pastrnak gehört zu den größten NHL-Stars

Dass „Pasta“ bei der WM auftrumpft, kommt alles andere als überraschend: Denn auch in der besten Liga der Welt dominiert der 28-Jährige seit Jahren nach Belieben.

In den vergangenen drei Spielzeiten erzielte er immer mehr als 100 Punkte. Insgesamt kommt er in zwölf NHL-Spielzeiten auf 833 Punkte in 756 Spielen in der Hauptrunde und auf 87 Punkte in 90 Playoff-Spielen.

Spätestens seit der Saison 2022/23, als er sich mit 61 Treffern die Maurice Richard Trophy für den besten Torschützen der Liga sicherte, ist der Tscheche ein echter Mega-Star in Nordamerika.

Dafür mitverantwortlich ist auch sein unglaubliches Charisma. Mit seiner lockeren Art eroberte er die Herzen der Menschen in Boston. Auch deshalb wurde er in den USA unter anderem für Pepsi und Dunkin’ Donuts zum TV-Werbestar.

Unvergessen wird auch für immer bleiben, wie er bei einem Outdoor-Game zum Warm-Up mit einer pinken Sonnenbrille aufs Eis kam und anschließend im TV-Interview scherzte, dass er die Brille wegen eines Faibles für den Song „Barbie Girl“ tragen würde. Zudem beklagte er sich, dass er wegen jenes Interviews gerade die Kabinen-Party zu seinem Lieblingssong verpassen würde.

Pastrnak ist in Tschechien ein Volksheld

Sein Charisma zeigte „Pasta“ auch bei der Eishockey-WM im vergangenen Jahr, als er ausgerechnet beim Heim-Turnier in Prag den Titel holte und anschließend mit tausenden Fans feuchtfröhlich und tanzend feierte - mit auf der Bühne dabei: seine kleine Tochter Freya.

Spätestens der WM-Titel macht Pastrnak zum echten Volkshelden in Tschechien. In einem umkämpften Finale gegen die Schweiz traf er kurz vor Schluss zum 1:0. Anschließend rutschte er vor Freude auf den Knien über das halbe Eis, die Arena in Prag tobte.

„Ich hätte nie gedacht, dass es ein Tor geben wird, das mich auf die Knie zwingen wird“, sagte Pastrnak anschließend selbst über seinen Jubel: „Ich hatte mir gesagt, dass ich nie so feiern werde. Dann explodierte einfach etwas in mir. Es waren all diese Emotionen, die Fans, das ganze Land.“

Seinem Heimatland schenkte er mit seinem entscheidenden Treffer beim 2:0-Erfolg gegen die Schweiz den WM-Titel und sich selbst wohl eines seiner größten Karriere-Highlights.

