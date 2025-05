Eishockey-WM: Frankreich erster Absteiger

Frankreich steht als erster Absteiger bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark fest. Die Mannschaft von Trainer Yorick Treille verlor am Montag das direkte Duell um den Klassenerhalt zum Abschluss in der Gruppe A mit Aufsteiger Slowenien mit 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) und muss nach vier Jahren in der Top-Division wieder in der Division 1A antreten.