Eishockey-WM: Kanadas verhöhnt! "Sie kamen nur mit Toilettenartikeln“

Kanada fliegt bei der Eishockey-WM 2025 völlig überraschend im Viertelfinale gegen Dänemark raus – eine sportliche Sensation. Während die nordamerikanische Presse auffällig still bleibt, feiern skandinavische Medien das Wunder von Herning mit Häme und Unglauben.

Kanada fliegt bei der Eishockey-WM 2025 völlig überraschend im Viertelfinale gegen Dänemark raus – eine sportliche Sensation. Während die nordamerikanische Presse auffällig still bleibt, feiern skandinavische Medien das Wunder von Herning mit Häme und Unglauben.

Kanadas Traum vom WM-Gold endete jäh – und peinlich. Die Eishockey-Großmacht scheiterte im Viertelfinale von Herning mit 1:2 an Außenseiter Dänemark. Ein Sieg der Gastgeber, der nicht nur sportlich, sondern auch symbolisch alles auf den Kopf stellt.

Denn die Kanadier reisten zu diesem Spiel, als wäre es bloß eine Formsache. In ihrem Gepäck? Fast nichts. „Sie kamen nur mit Toilettenartikeln“, schrieb der schwedische Expressen .

Eishockey-WM: „David besiegt Goliath“

Denn das Team hatte das komplette Gepäck in Stockholm gelassen, nie aus dem Hotel ausgecheckt. Selbst die Familien blieben dort, in der sicheren Annahme, dass man für das Halbfinale ohnehin zurückkehren werde.

In Kanada bleibt es ruhig

Die Blamage ist also nicht nur ein Ausscheiden – sie ist eine Demontage des Selbstverständnisses. Während in Nordamerika die Reaktionen erstaunlich verhalten bleiben, „Die kanadische Presse blieb erstaunlich ruhig“, notiert BT aus Dänemark, sind es die skandinavischen Blätter, die das Bild prägen.

Ein Lehrstück für Überheblichkeit

Was sich wie eine Szene aus einer Sportkomödie anhört, ist bitterer Ernst für das Team Kanada. Adam Johansson kommentiert in Expressen sogar, dass „das wahrscheinlich das Schlimmste war, was der Fortsetzung der Eishockey-Weltmeisterschaft passieren konnte.“ Eine Einschätzung, die weniger auf die Niederlage Kanadas abzielen dürfte, als auf die Rivalität zwischen Schweden und Dänemark.