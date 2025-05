Eishockey-WM: Österreich wahrt Chance auf Viertelfinale

SID 18.05.2025 • 22:45 Uhr Ein Sieg fehlt noch zum Sprung unter die besten acht - erstmals seit 1994.

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Schweden und Dänemark ihre Chance auf das Viertelfinale gewahrt. Das Team von Trainer Roger Bader bezwang im vorletzten Vorrundenspiel der Gruppe A in Stockholm Slowenien mit 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen. Mit einem weiteren Erfolg am Dienstag (12.20 Uhr) gegen Lettland könnten die Österreicher erstmals seit 1994 den Sprung unter die besten acht schaffen.

Lukas Haudum verwandelte den entscheidenden Penalty für das Team um NHL-Stürmer Marco Kasper, Klubkollege von Deutschlands Kapitän Moritz Seider bei den Detroit Red Wings. Weil die Letten am Abend den direkten Konkurrenten Slowakei mit 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) schlugen, hat Österreich sein Schicksal am letzten Spieltag selbst in der Hand.