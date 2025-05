Eishockey-WM: Schweden holt Bronze - Dänemark geht leer aus

Schwedens Eishockey-Nationalmannschaft hat sich bei der Heim-WM die Bronzemedaille gesichert. Der elfmalige Titelträger setzte sich am Sonntag im Spiel um Platz drei in Stockholm gegen Co-Gastgeber Dänemark souverän mit 6:2 (0:0, 3:0, 3:2) durch. Die Dänen, die Deutschland in der Vorrunde hinter sich gelassen und anschließend im Viertelfinale sensationell Kanada aus dem Turnier geworfen hatten, verpassten ihre erste WM-Medaille.