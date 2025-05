Eishockey-WM: Schweiz fügt USA erste Niederlage zu

Vizeweltmeister Schweiz hat den USA bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark die erste Niederlage zugefügt. Die Eidgenossen überzeugten in der deutschen Vorrundengruppe B in Herning mit einem 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)-Sieg und zogen mit sieben Punkten aus drei Spielen an den Amerikanern vorbei.