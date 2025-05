Eishockey-WM: Schweiz setzt Siegesserie fort

Auch ohne ihren Kapitän Nico Hischier hat die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ihre Siegesserie bei der WM in Schweden und Dänemark fortgesetzt.

Einen Tag nach dem 5:1 gegen Deutschland gewann der Vizeweltmeister in der Vorrundengruppe B auch gegen Norwegen mit 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) und verbuchte damit den vierten Dreier in Folge. Für NHL-Stürmer Hischier ist das Turnier wegen einer Muskelverletzung vorzeitig beendet.

Dänemark mit Kantersieg - Endspiel gegen Deutschland?

Während die Schweiz bereits im Viertelfinale steht, droht Norwegen nach der fünften Niederlage der Abstieg. Der Rückstand vor den letzten beiden Spielen beträgt jeweils zwei Punkte auf Aufsteiger Ungarn und Kasachstan. Gastgeber Dänemark darf nach dem 8:2 (1:2, 3:0, 4:0) gegen Ungarn weiter auf die Teilnahme an der K.o.-Runde hoffen, die Entscheidung könnte am letzten Spieltag am Dienstag gegen die deutsche Mannschaft fallen.