Eishockey-WM: Stützle in Herning eingetroffen

NHL-Star Tim Stützle ist kurz vor dem zweiten Vorrundenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Schweden und Dänemark in Herning eingetroffen.

Der 23-Jährige, der mit den Ottawa Senators in den Playoffs bereits im Achtelfinale ausgeschieden war, steigt am Montag ins Training der DEB-Auswahl ein und könnte erstmals am Dienstag (16.20 Uhr) gegen Norwegen mitwirken.