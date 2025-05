Eishockey-WM: TV-Sender streicht Kult-Show!

Eishockey-WM verdrängt Kult-Show: An diesen Tagen läuft kein „taff“

In der Regel läuft die Sendung von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr im TV, jedoch käme es hier zu einer Überschneidung mit den WM-Matches der deutschen Mannschaft. Das Team von Harold Kreis tritt in der Vorrunde sowohl am 13. Mai (gegen Norwegen), am 15. Mai (gegen die Schweiz) und am 19. Mai (gegen Tschechien) um 16:20 Uhr an.