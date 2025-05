Eishockey-WM: Weltmeister Tschechien siegt gegen Vize Schweiz

Der Vizeweltmeister startete furios, dann drehte der Titelverteidiger auf und jubelte am Ende: In der turbulenten Neuauflage des Vorjahresfinales setzte sich bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark Weltmeister Tschechien in der deutschen Vorrundengruppe B in Herning mit 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0) nach Verlängerung gegen die Schweiz durch.