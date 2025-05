Eishockey-WM: Zweiter Kantersieg für USA

Die USA haben bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark den zweiten Kantersieg zum Auftakt gefeiert. In der deutschen Vorrundengruppe B in Herning fertigten die Amerikaner Aufsteiger Ungarn mit 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) ab, nachdem sie bereits am Freitag 5:0 gegen Gastgeber Dänemark gewonnen hatten.