Eishockey-WM: Entscheidung um Stützle gefallen

NHL-Star Tim Stützle verstärkt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaf t bei der WM in Schweden und Dänemark . Der Stürmer der Ottawa Senators hat nach dem Play-off-Aus und ein paar Tagen Bedenkzeit kurz vor dem Turnierstart seine Teilnahme zugesagt. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitagabend bekannt. Für den 23-Jährigen ist es die zweite WM, 2022 hatte er wegen einer Knieverletzung vorzeitig abreisen müssen, im vergangenen Jahr legte sein Klub wegen einer Schulterverletzung ein Veto ein.

„Tim hat direkt nach seinem Saisonende in der NHL bereits nochmal öffentlich geäußert, dass er gerne zu uns kommen möchte. Insofern freuen wir uns, dass wir nun in Ruhe alle Formalitäten geklärt haben und er zu uns stoßen wird“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast. „Wir freuen uns natürlich, dass mit Tim ein Spieler von sehr hoher Qualität zu uns stößt und uns weiter verstärkt für das Turnier“, erklärte Bundestrainer Harold Kreis: „Er hat auch in der abgelaufenen NHL-Saison seine Stärken bewiesen und eine großartige Spielzeit im Team der Senators abgeliefert.“ Platz für Stützle im WM-Kader machen muss der Berliner Marcel Noebels.