Kreis begrüßt Stützle: "Freut sich aufs Training"

Der NHL-Star geht am Mittwoch erstmals mit der Mannschaft aufs Eis.

Nach dem zweiten Sieg im zweiten WM-Spiel war Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis bestens gelaunt. Auf die Frage, was NHL-Star Tim Stützle nach seiner Ankunft in Dänemark gesagt habe, antwortete der Coach lachend: "Hallo Harry, schön, dass ich da bin. Und ich habe gesagt: Hallo Tim, schön, dass du da bist."

Der Topstürmer der Ottawa Senators war am Sonntagmittag im WM-Spielort Herning eingetroffen und verfolgte das 4:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Kasachstan auf der Tribüne. Zuvor hatte sich der 23-Jährige in der Kabine eingerichtet. "Er hat sich im vorderen Bereich der Kabine aufgehalten, ein bisschen Gymnastik gemacht, die Mannschaft hat ihr Ding gemacht", berichtete Kreis und ergänzte: "Ich hatte den Eindruck, er ist froh, da zu sein, und freut sich auf das Training morgen mit der Mannschaft."

Am Montagmorgen wird Stützle, der nach 2022 seine zweite WM bestreitet, erstmals in der Trainingshalle aufs Eis gehen. Geplant ist sein erster Einsatz am Dienstag (16.20 Uhr/Pro7 und MagentaSport) gegen Norwegen. "Wenn er sagt, ich bin dabei, dann ist er dabei", erklärte Kreis, schränkte aber ein: "Wir haben uns noch gar nicht länger unterhalten. Wir schauen morgen beim Training. Wir haben ihn hergebracht, damit er spielt, aber ich kann es noch nicht definitiv sagen."