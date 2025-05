Nach Traumstart abgestürzt: DEB-Team gegen Schweiz chancenlos

Vor 5391 Zuschauern in Herning brach die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die vor einem Jahr bereits im Viertelfinale an der Schweiz gescheitert war, im zweiten Drittel ein. Damit setzte sich eine lange Pleitenserie fort: Damien Riat (25.), Sven Andrighetto (26./34./35./49.) schossen die Eidgenossen zum siebten Sieg in Folge seit 2002 in einem WM-Gruppenspiel gegen Deutschland. Der Mannheimer Marc Michaelis erzielte den Ehrentreffer (59.).