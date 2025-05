Nach WM-Rückruf: Noebels will bis zum Finale bleiben

Nach dem überraschenden WM-Rückruf will Marcel Noebels diesmal bis zum Ende der Eishockey-Weltmeisterschaft bleiben. „Ich habe so gepackt, dass wir noch nach Schweden müssen“, sagte der Meisterstürmer der Eisbären Berlin, der eine Woche nach seiner Ausbootung wieder in Herning beim Training auf dem Eis stand.