NHL-Star Stützle im Anflug: DEB-Team startet mit Pflichtsieg

NHL-Star Tim Stützle im Anflug, Pflichtsieg zum Auftakt: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist noch ohne ihren besten Stürmer erfolgreich in die WM in Schweden und Dänemark gestartet. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang Aufsteiger Ungarn mit 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) und löste damit auf dem Weg ins Viertelfinale die erste Aufgabe souverän.

Schweiz-Legionär Dominik Kahun (10., 60.), der Straubinger WM-Debütant Joshua Samanski (16.), der Mannheimer Lukas Kälble (35.), der Berliner Frederik Tiffels (40.) und der Düsseldorfer Alexander Ehl (46.) erzielten vor 6184 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen in Herning die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die im achten WM-Duell mit dem Außenseiter den siebten Sieg feierte. Vor zwei Jahren hatte sie auf dem Weg ins WM-Finale von Tampere Ungarn mit 7:2 vom Eis gefegt.

Bereits am Sonntag (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) ist Kasachstan der zweite Gegner. Die Kasachen gewannen zum Auftakt 2:1 gegen Norwegen.

20 Stunden vor dem ersten Bully hatte es nach tagelangem Warten grünes Licht aus Kanada gegeben. Stützle erhielt von den Ottawa Senators die Freigabe für die WM, der 23-Jährige soll am Sonntag in Herning eintreffen und am Montagmorgen zum ersten Mal mit der DEB-Auswahl trainieren. „Es war eine Geduldsprobe für uns. Wir hätten das gerne etwas eher gelöst gehabt, aber das ging nicht“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast bei MagentaSport.