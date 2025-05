NHL-Star Stützle noch als Fan: DEB-Team startet perfekt

Tim Stützle saß auf der Tribüne, als die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit dem zweiten Sieg in 26 Stunden den Doppelpack zum WM-Start perfekt machte. Kurz nach der Ankunft des NHL-Stars bezwang das Team von Bundestrainer Harold Kreis Kasachstan mit 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) und schraubte nach dem 6:1 gegen Ungarn die Ausbeute des ersten Wochenendes auf sechs Punkte.

Nach einem Eigentor von Kapitän Moritz Seider, das Nikita Michaelis gutgeschrieben wurde (4.), trafen der Münchner Maximilian Kastner (14.), der Ingolstädter Wojciech Stachowiak (35.), Chicagos Lukas Reichel (42.) und der Mannheimer Lukas Kälble (46.) in der Jyske Bank Boxen in Herning für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

Gegen den Weltranglisten-15., den sie im letzten Jahr mit 8:2 abgefertigt hatte, tat sich die deutsche Mannschaft lange schwer. Im dritten Vorrundenspiel am Dienstag (16.20 Uhr/Pro7 und MagentaSport) gegen Norwegen könnte Topstürmer Stützle schon mitwirken - und der nächste Schritt Richtung Viertelfinale erfolgen.

Am Mittag war Stützle aus Kanada eingetroffen, bezog seinen Platz in der Kabine - beschränkte sich zunächst aber auf die Zuschauerrolle. Am Montagmorgen trainiert der 23-Jährige zum ersten Mal mit der Mannschaft, tags darauf könnte er im dritten Gruppenspiel schon auf dem Eis stehen.