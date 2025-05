Eishockey-WM: Deutscher NHL-Star Stützle meldet sich fit!

Der Stürmer hat das erste Training bei der WM absolviert und spielt am Dienstag gegen Norwegen.

Der Stürmer hat das erste Training bei der WM absolviert und spielt am Dienstag gegen Norwegen.

Nach dem ersten Training bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark ist Tim Stützle heiß auf seine ersten WM-Spiele seit drei Jahren. „Ja, ich bin bereit“, sagte der NHL-Star vor dem dritten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag (16.20 Uhr) gegen Norwegen, „auf jeden Fall will ich der Mannschaft diesmal länger helfen.“