Sensation nach 31 Jahren! Österreich steht Kopf!

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Schweden und Dänemark erstmals seit 31 Jahren den Sprung unter die besten acht geschafft. Das Team von Trainer Roger Bader besiegte im letzten Vorrundenspiel der Gruppe A in Stockholm Lettland mit 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) und sicherte sich damit den letzten Platz im Viertelfinale.

Letztes Österreich-Märchen endete bitter

Zweiter Absteiger neben Frankreich ist derweil Kasachstan. Die ehemalige Sowjetrepublik verlor in der deutschen Gruppe B in Herning ihr letztes Spiel mit 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) gegen die Schweiz und muss nach fünf Jahren in der Top-Division den Weg in die Zweitklassigkeit antreten.