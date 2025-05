Eishockey-WM: Entscheidung um Stützle steht bevor

DEB-Sportdirektor Christian Künast rechnet im Fall Tim Stützle mit einer baldigen Entscheidung - und ist optimistisch, dass der NHL-Star die deutsche Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM verstärken wird. „Die Entscheidung wird heute Abend in den nächsten Stunden fallen, es sieht nicht so schlecht aus“, sagte Künast am Freitagabend bei Pro7. Stürmer Stützle hatte sich nach dem Play-off-Aus mit den Ottawa Senators Bedenkzeit erbeten, weil er leicht angeschlagen war.