"Würde es lieben": Deutscher NHL-Star will zur WM

Tim Stützle will seinem Körper „ein paar Tage geben, um neu zu starten“. Doch er gibt ein positives Signal für einen WM-Einsatz.

Tim Stützle will seinem Körper „ein paar Tage geben, um neu zu starten“. Doch er gibt ein positives Signal für einen WM-Einsatz.

Eishockey-Star Tim Stützle hat nach dem Aus mit den Ottawa Senators in den Playoffs der NHL grundsätzlich großes Interesse an einer WM-Teilnahme. „Ich würde es lieben“, antwortete der Nationalstürmer im Interview zum Saisonabschluss am Samstag auf die Frage, ob er für Deutschland spielen werde.