Eishockey-WM: Emotionale Geste für verstorbenen Kollegen

Der deutsche Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer erinnert bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (ab 9. Mai) mit einer besonderen Idee an seinen verstorbenen Kumpel Tobias Eder. „Ich habe mir das erste Mal einen deutschen Helm machen lassen“, sagte der NHL-Goalie von Seattle Kraken im Bayerischen Rundfunk: „Ich habe mir natürlich einen Tobi Eder drauf machen lassen.“

Die Freundschaft zwischen Grubauer und Eder war erst im vergangenen Jahr bei der WM in Tschechien entstanden. „Wir haben uns vor der WM letztes Jahr noch nicht ganz so gut gekannt und dann extrem gut kennengelernt bei der WM“, berichtete Grubauer: „Wir waren auch fast Zimmerkollegen. Ich war immer am Abend auf dem Zimmer bei ihm, weil er mit Jonas Müller auf dem Zimmer war. Dann sind wir zum Essen gegangen. Ich bin nach der WM zu ihm runtergefahren und zu seinem Bruder.“