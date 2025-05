"Vorbildlich": Kreis lobt Führungsstil von Kapitän Seider

Seider jüngster Kapitän seit mehr als 50 Jahren

Die 88. Eishockey-WM startet am Freitag in Schweden und Dänemark. Deutschland trifft im dänischen Herning am Samstag (16.20 Uhr/Pro7 und MagentaSport) zunächst auf Ungarn, die weiteren Gegner in Gruppe B sind Kasachstan, Norwegen, die Schweiz, die USA, Tschechien und Dänemark. Ziel des Teams ist das Erreichen des Viertelfinals. Nach Olympia-Silber 2018 und WM-Silber 2023 sind die Ansprüche beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) insgesamt gestiegen. Im Vorjahr war im Viertelfinale gegen die Schweiz Schluss.