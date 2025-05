Olympiasieger schrammt haarscharf an Blamage vorbei

Finnland rettet sich bei der Eishockey-WM gegen Außenseiter Frankreich in die Verlängerung und gewinnt. Auch Tschechien tut sich schwer.

Olympiasieger Finnland kommt bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark noch nicht richtig in Schwung. Nach dem mühsamen 2:1 gegen Österreich mühte sich der viermalige Weltmeister in Stockholm zu einem 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0) nach Verlängerung gegen Frankreich.