Weltrekordler Ambühl im Torrausch: "Am Morgen noch gelacht"

Nach dem angekündigten Torrausch des Eishockey -Weltrekordlers herrscht in der Schweizer Kabine ungewöhnliche Stille. Dann stürmen alle Mitspieler auf Andres Ambühl zu und leeren ihre Trinkflaschen über ihn aus. Der Dreierpack des 41-Jährigen beim 10:0 des Vizeweltmeisters gegen Aufsteiger Ungarn kam für fast alle überraschend, denn Ambühl hatte bei seiner 20. und letzten WM zuvor nur wenig Eiszeit bekommen.

Einer jedoch hatte es vorhergesehen: NHL-Profi Timo Meier. „Ich will ja nicht angeben“, sagte der Stürmer der New Jersey Devils nach dem Spiel, „aber ich habe heute Morgen vorausgesagt, dass Büeli einen Hattrick schießt.“

Ambühl: „Am Morgen noch gelacht“

Und so kam es: Ambühl, der beim wegweisenden 3:0 gegen die USA nur 78 Sekunden gespielt hatte, durfte in seinem 147. WM-Spiel fast 16 Minuten aufs Eis - und bedankte sich bei Trainer Patrick Fischer und seinen teilweise 15 bis 20 Jahre jüngeren Teamkollegen mit seinen WM-Toren 29 bis 31. Der Oldie bestätigte die Vorhersage: „Als er das am Morgen gesagt hat, habe ich noch gelacht.“