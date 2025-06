WM 2026: DEB-Team in der Vorrunde gegen Schweiz und Österreich

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis spielt in der neuen Arena in Zürich.

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis spielt in der neuen Arena in Zürich.

Bei der WM im nächsten Jahr trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der Vorrunde auf den Gastgeber Schweiz und den Nachbarn Österreich. Weitere Gegner in der Gruppe A in Zürich sind Weltmeister USA, Finnland, Aufsteiger Großbritannien, Ungarn und Lettland. In der Gruppe B in Fribourg spielen Dänemark, Kanada, Italien, Norwegen, Slowakei, Slowenien, Schweden und Tschechien.