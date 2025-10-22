Eishockey: DEB-Team trifft bei WM-Generalprobe auf die USA

SID 22.10.2025 • 13:01 Uhr Am 10. Mai kommt der Weltmeister zum Härtetest in die Mannheimer SAP Arena.

Bei der Generalprobe für die WM 2026 wartet auf die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ein echter Härtetest. Am 10. Mai, fünf Tage vor dem Turnierbeginn, trifft das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Mannheim auf Weltmeister und Gruppengegner USA. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch bekannt.

„Mit den USA kommt ein Gegner nach Mannheim, der technisch und taktisch auf höchstem Niveau agiert. Für unsere Mannschaft ist das die ideale Standortbestimmung“, sagte Christian Künast, Vorstand Sport des DEB. Der Titelverteidiger sei der „perfekte Gradmesser“, es gehe darum, „wichtige Erkenntnisse zu gewinnen“.

Bei der WM in der Schweiz (15. bis 31. Mai) tritt das DEB-Team in der Vorrundengruppe B im Spielort Zürich neben den USA gegen den Gastgeber, Finnland, Lettland, Österreich, Ungarn und Großbritannien an. Die ersten vier kommen ins Viertelfinale.