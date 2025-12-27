Eishockey: Deutsche Junioren verlieren WM-Start

SID 27.12.2025 • 07:38 Uhr Zum WM-Start kann die deutsche U20-Auswahl dem großen Favoriten aus den USA überraschend lange Paroli bieten. Am Ende gibt es dennoch die erwartbare Niederlage.

Deutschlands Eishockey-Junioren haben bei der U20-WM trotz einer respektablen Leistung die erwartbare Auftaktniederlage hinnehmen müssen. Gegen Gastgeber und Titelverteidiger USA verlor das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter 3:6 in St. Paul. Erst im jüngsten Test vor dem Turnierstart hatte es gegen die Nordamerikaner noch ein empfindliches 0:8 gesetzt.

Das zügige 0:3 im ersten Drittel ließ daher wenig Gutes erahnen, doch Frankfurts Timo Kose (18.) und Straubings Simon Seidl (26.) brachten die deutsche Auswahl wieder heran. Nach einem weiteren Treffer der USA erzielte Düsseldorfs Lenny Boos das 3:4 (32.). Doch eine etwaige Überraschung blieb aus, der Favorit zog im Anschluss davon.

Eishockey: Deutsche U20-Junioren kämpfen um Klassenerhalt

Unter den Augen zahlreicher NHL-Scouts geht es für die deutschen U20-Junioren einzig und allein um den Klassenerhalt in der Top-Division. Das gelang in den vergangenen beiden Jahren im jeweils dramatischen Entscheidungsspiel.