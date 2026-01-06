Eishockey: Schweden gewinnt U20-WM

SID 06.01.2026 • 06:45 Uhr Für die Skandinavier ist es der dritte Titel.

Die schwedischen Eishockey-Talente haben sich zum dritten Mal zum U20-Weltmeister gekrönt. In Saint Paul/Minnesota setzten sich die Skandinavier im Endspiel mit 4:2 gegen Tschechien durch und feierten den nächsten Triumph nach 1981 und 2012.

Das Spiel um Platz drei gewann Kanada mit 6:3 gegen Finnland. Titelverteidiger und Gastgeber USA war bereits im Viertelfinale ausgeschieden.