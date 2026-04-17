DEB-Team verliert auch zweiten WM-Test in Tschechien

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das zweite Testspiel gegen Tschechien zum Auftakt der WM-Vorbereitung verloren. Rund 24 Stunden nach der 3:5-Niederlage im ersten Duell musste sich die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis dem 13-maligen Weltmeister in Karlsbad klar mit 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) geschlagen geben.
DEB-Team verliert auch zweiten WM-Test
Der Iserlohner Daniel Fischbuch (58.) sorgte für den einzigen deutschen Treffer, die Partie war zu dem Zeitpunkt jedoch bereits entschieden. Ohne die meisten Stammspieler, die noch in den DEL-Playoffs oder in der NHL beschäftigt sind, war das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im zweiten Test der Vorbereitung auf das Turnier in der Schweiz (15. bis 31. Mai) diesmal deutlich unterlegen.
Kreis setzte am Freitag erstmals auf die Debütanten Thomas Heigl (Nürnberg) und Johannes Krauß (Ingolstadt), Heigls Teamkollege Samuel Dove-McFalls und der Bremerhavener Rayan Bettahar kamen zu ihrem zweiten Länderspiel. Im Tor stand der Iserlohner Andreas Jenike anstelle von Bremerhavens Leon Hungerecker.
Schon nach zwei Minuten wurde der Routinier erstmals bezwungen, Jaromir Pytlik besorgte die tschechische Führung. Daniel Vozenilek (10.) traf in einer deutschen Druckphase zum 2:0. Offensiv bot das DEB-Team über weite Strecken erneut ordentliches Eishockey. Tschechien, wie Deutschland bei Olympia im Viertelfinale ausgeschieden, stach aber eiskalt zu. Jakub Flek im Powerplay (27.) und Matyas Kantner (41.) erhöhten.
Am kommenden Donnerstag und Samstag stehen in Kaufbeuren und Augsburg die nächsten Tests an. Gegner ist die Slowakei, an der Deutschland bei den Winterspielen gescheitert war. Es folgen Duelle gegen Österreich am 30. April in Zell am See und am 2. Mai in Garmisch-Partenkirchen sowie gegen Olympiasieger USA am 10. Mai bei der Generalprobe in Mannheim. Die WM beginnt am 15. Mai in Zürich gegen Finnland.