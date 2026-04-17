DEB-Team verliert auch zweiten WM-Test in Tschechien

SID 17.04.2026 • 19:26 Uhr Die deutsche Auswahl muss sich gegen den 13-maligen Weltmeister diesmal deutlich geschlagen geben.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das zweite Testspiel gegen Tschechien zum Auftakt der WM-Vorbereitung verloren. Rund 24 Stunden nach der 3:5-Niederlage im ersten Duell musste sich die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis dem 13-maligen Weltmeister in Karlsbad klar mit 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) geschlagen geben.

Der Iserlohner Daniel Fischbuch (58.) sorgte für den einzigen deutschen Treffer, die Partie war zu dem Zeitpunkt jedoch bereits entschieden. Ohne die meisten Stammspieler, die noch in den DEL-Playoffs oder in der NHL beschäftigt sind, war das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im zweiten Test der Vorbereitung auf das Turnier in der Schweiz (15. bis 31. Mai) diesmal deutlich unterlegen.

Kreis setzte am Freitag erstmals auf die Debütanten Thomas Heigl (Nürnberg) und Johannes Krauß (Ingolstadt), Heigls Teamkollege Samuel Dove-McFalls und der Bremerhavener Rayan Bettahar kamen zu ihrem zweiten Länderspiel. Im Tor stand der Iserlohner Andreas Jenike anstelle von Bremerhavens Leon Hungerecker.

Schon nach zwei Minuten wurde der Routinier erstmals bezwungen, Jaromir Pytlik besorgte die tschechische Führung. Daniel Vozenilek (10.) traf in einer deutschen Druckphase zum 2:0. Offensiv bot das DEB-Team über weite Strecken erneut ordentliches Eishockey. Tschechien, wie Deutschland bei Olympia im Viertelfinale ausgeschieden, stach aber eiskalt zu. Jakub Flek im Powerplay (27.) und Matyas Kantner (41.) erhöhten.