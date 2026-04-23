Erfolgreicher WM-Test: DEB-Team schlägt Slowakei

SID 23.04.2026 • 22:19 Uhr Das deutsche Team holt den ersten Sieg auf dem Weg zum Turnier in der Schweiz.

Der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ist der erste Erfolg der WM-Vorbereitung gelungen. Gegen den Olympia-Vierten Slowakei gewann das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Kaufbeuren mit 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) – in Abwesenheit der meisten Stammspieler, die noch in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) oder in der nordamerikanischen NHL beschäftigt sind.

Die Slowaken, an denen Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Italien im Viertelfinale gescheitert war, gingen durch Martin Fasko-Rudas (6.) in Führung. Nach der ersten Pause steigerte sich das deutsche Team deutlich: Elis Hede (21.) mit seinem ersten Länderspieltor und Nino Kinder (29.) drehten das Spiel im zweiten Drittel. Daniel Fischbuch (45.) legte im Schlussabschnitt nach.

In der zweiten Phase der Vorbereitung auf die Titelkämpfe in der Schweiz trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) in Augsburg erneut auf die Slowakei.