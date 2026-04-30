Eishockey: Kreis erwartet "hartumkämpfte Spiele"

SID 30.04.2026 • 06:05 Uhr Der Bundestrainer will in der Vorbereitung auf die Eishockey-WM "die positive Entwicklung der Mannschaft" fortsetzen.

Für Harold Kreis steht in der Vorbereitung auf die Eishockey-WM mit den beiden anstehenden Länderspielen gegen Österreich der nächste Schritt an.

Es gehe nun darum, „die positive Entwicklung der Mannschaft“ fortzusetzen, sagte der Bundestrainer, „dabei gilt es, unsere neuen Spieler zu integrieren und dabei weiter innerhalb unseres Systems zu agieren.“

Vor den Tests am Donnerstag (19.00 Uhr) in Zell am See und am Samstag (17.00/beide MagentaSport) in Garmisch-Partenkirchen sind die Profis der DEL-Halbfinalisten Kölner Haie und Red Bull München hinzugekommen.

„Die Spiele gegen Österreich waren zuletzt immer sehr intensiv, das wird sich auch diesmal sicher nicht ändern“, sagte Dominik Bokk (Köln). Maximilian Kastner (München) erwartet „zwei schnelle, physisch intensive Spiele. Es wird ein Kampf um jeden Zentimeter auf dem Eis.“

Deutschland will vor WM nachlegen

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Vorbereitung gegen Tschechien hatte das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zuletzt in Kaufbeuren und Augsburg jeweils 3:1 gegen die Slowakei gewonnen.

Kreis will nachlegen: „Es werden sicherlich zwei hartumkämpfte Spiele gegen Österreich. Wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir sicher wieder die Chance, mit weiteren Erfolgen vom Eis zu gehen.“