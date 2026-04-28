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WM-Teilnahme? Deutscher NHL-Star gibt Update

WM? Deutscher NHL-Star gibt Update

Moritz Seider verpasste mit den Detroit Red Wings die NHL-Playoffs. Ob er bei der WM für Deutschland aufläuft, ist noch offen.
Moritz Seider zählte auch zum deutschen Olympia-Team
Moritz Seider zählte auch zum deutschen Olympia-Team
© IMAGO/DeFodi Images
SID
Moritz Seider verpasste mit den Detroit Red Wings die NHL-Playoffs. Ob er bei der WM für Deutschland aufläuft, ist noch offen.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat seine Teilnahme bei der WM in der Schweiz (15. bis 31. Mai) noch offen gelassen.

Er wolle immer spielen, sagte der NHL-Profi der Detroit Red Wings am Rande des dritten Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Adlern Mannheim und den Eisbären Berlin bei MagentaSport, „aber ich muss schauen, ob ich bis dahin fit werde.“

Seider bei der WM? „Hängt davon ab, was der Körper macht“

Seider, der mit Detroit erneut die Playoffs um den Stanley Cup verpasst hatte, ist angeschlagen und macht derzeit in Deutschland die Reha.

„Während der Saison werden kleine Verletzungen sehr klein gehalten, die sich vielleicht als größer entpuppen. So ist es jetzt auch passiert. Man muss schauen, wie es sich entwickeln“, sagte Seider. „Ich würde immer gerne spielen, aber es hängt davon ab, was der Körper macht. Das steht noch in den Sternen.“

Die Generalprobe findet am 10. Mai in Mannheim gegen die USA statt, fünf Tage später beginnt die WM in Zürich gegen die USA.

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