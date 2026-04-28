Nach brutalem Foul: Wagner trotz Sperre im DEB-Kader

SID 28.04.2026 • 10:13 Uhr Der Münchner Fabio Wagner wurde nach einem brutalen Foul in den Playoffs von der DEL für 14 Spiele gesperrt. Für die Nationalmannschaft wird er dennoch nominiert.

Bundestrainer Harold Kreis setzt bei der WM in der Schweiz auf Fabio Wagner – trotz dessen Sperre in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach dem brutalen Foul im Viertelfinale.

„An seinen sportlichen Qualitäten gibt es keinen Zweifel, das bestätigen seine 100 Länderspiele für die Nationalmannschaft, in denen er stets eine wichtige Stütze für uns war“, sagte DEB-Sportvorstand Christian Künast, „den Vorfall in den Playoffs haben wir in Gesprächen mit Fabio, der DEL und allen Beteiligten aufgearbeitet.“

Verteidiger Wagner hatte im vierten Viertelfinale mit Red Bull München beim ERC Ingolstadt Ende März (2:7) seinen Gegenspieler Edwin Tropmann mit einem brutalen Check gegen den Kopf mitten auf dem Eis schwer verletzt und war daraufhin für 14 DEL-Spiele gesperrt worden, erst die Hälfte hat der 30-Jährige abgesessen. Die Sperre gilt nur für die Liga.

Steht das Karriereende bevor? Kapitän Müller fehlt

Dagegen fehlt im 25-köpfigen Aufgebot für die Testspiele gegen Österreich am Donnerstag (19.00 Uhr) in Zell am See und am Samstag (17.00 Uhr/beide MagentaSport) in Garmisch-Partenkirchen der langjährige Kapitän Moritz Müller.

Der 39-Jährige, der bei Olympia in Mailand das „C“ auf der Brust an NHL-Star Leon Draisaitl abgeben musste, hat noch nicht entschieden, ob er seine Karriere bei den Kölner Haien fortsetzt.

Seine Kölner Klubkollegen Dominik Bokk, Parker Tuomie und Jan Luca Sennhenn stoßen zum DEB-Team. Ebenso wählte Kreis neben Wagner auch die Münchner Maximilian Kastner und Phillip Sinn aus.

Es fehlen unter anderem der verletzte Stammtorhüter Mathias Niederberger sowie Olympiateilnehmer Tobias Rieder und dessen Sturmkollege Yasin Ehliz, Silbermedaillengewinner von 2018.

Kreis krempelt Trainerteam um

Wie angekündigt gehört dagegen Schweiz-Profi Dominik Kahun, WM-Zweiter von 2023 und Olympiazweiter von 2018, nach auskuriertem grippalen Infekt zum Team.

Auch das Trainerteam krempelte Kreis nach der Hälfte der WM-Vorbereitung um: Sein Co-Trainer Alexander Sulzer (Fischtown Pinguins) und Mark French (ERC Ingolstadt) stoßen als Assistenten hinzu, außerdem Ilpo Kauhanen als Torwarttrainer. D

ie Spieler der DEL-Finalisten Eisbären Berlin und Adler Mannheim sowie die Profis aus Nordamerika werden erst zur Generalprobe am 10. Mai in Mannheim gegen die USA erwartet. Die WM beginnt am 15. Mai in Zürich gegen Finnland.

Das Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB):

Torhüter: Leon Hungerecker (Fischtown Pinguins), Andreas Jenike (Iserlohn Roosters), Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers)

Verteidiger: Fabio Wagner, Phillip Sinn (beide Red Bull München), Jan Luca Sennhenn (Kölner Haie), Leon Hüttl, Philipp Preto (beide ERC Ingolstadt), Arkadiusz Dziambor (Schwenninger Wild Wings), Julius Karrer, Marcus Weber (beide Nürnberg Ice Tigers)